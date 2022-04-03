Видеообзор матча ЦСКА — «Урал» с голом Языджи на 94-й минуте

Сегодня, 3 апреля, московский ЦСКА встречался с екатеринбургским «Уралом». Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Противостояние завершилось со счётом 2:2.
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Счёт в матче на третьей минуте открыл защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Футболист исполнил прямой удар со штрафного, а мяч рикошетом от стенки залетел в сетку уральских ворот. Уже на седьмой минуте «Урал» восстановил статус-кво благодаря автоголу Яки Бийола. Егорычев разогнал атаку и сделал пас в штрафную, Гаджимурадов под углом выскочил на ворота и перебросил Акинфеева, а Бийол срезал мяч в свои ворота.
В начале второго тайма Эрик Бикфалви вывел екатеринбуржцев вперёд. Рамазан Гаджимурадов ускорился по правому флангу и навесил в штрафную, Андрей Егорычев сделал скидку на Бикфалви, который в касание вогнал мяч в верхний угол ворот. В добавленное время Юсуф Языджи реализовал пенальти — 2:2.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию игры.
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