Шатов — о судействе в игре с ЦСКА: не буду казнить за неназначенный пенальти в конце матча

Полузащитник «Урала» Олег Шатов прокомментировал судейство Игоря Панина в матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).
«Если бы перед игрой предложили такой счёт, согласились бы? Вряд ли. Мы выходим при счёте 0:0 и играем на победу. Если бы нам сказали, что будет 2:2, — может, мы были бы довольны, но выходим играть на победу. Мы играли на выезде с ЦСКА, с командой, которая набрала хороший ход. «Урал» играл достаточно хорошо. При более удачном раскладе могли рассчитывать на что-то большее. Ничья — это шаг вперёд. Будем надеяться, что это толчок для нашей команды и мы сможем сохранить прописку в РПЛ.
Судейство в целом было нормальное. Судья так трактовал этот эпизод. Лео сказал, что его задели. Но арбитр не поставил. Я не вправе обсуждать это решение. Смотрели ли в раздевалке оба эпизода в концовке? Честно, я не смотрел. Ну а что? Он не поставил. Ничего не изменится — счёт 2:2. Мы можем только говорить об этом. Я считаю, что не нужно тратить на это эмоции. Нужно перевернуть страницу и готовиться к следующей игре, чтобы не доводить до таких ситуаций.
Был ли уверен, что назначат пенальти, когда Панин пошёл смотреть повтор? Хотелось бы, конечно же, чтобы он поставил. Но он не поставил. Я не буду говорить, что судья плохой, что он убил интригу. Судейство по игре было нормальное. Тот факт, что на 90-й минуте он не поставил пенальти, — из-за этого я не буду человека казнить», — передаёт слова Шатова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 3 апреля 2022
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