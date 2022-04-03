Шатов: «Урал» провёл качественную игру с ЦСКА
Поделиться
Полузащитник екатеринбургского «Урала» Олег Шатов прокомментировал ничейный результат с ЦСКА (2:2) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Футбол не состоит из того, что команда играет 10 минут. Это игра от свистка до свистка. Прекрасно понимали, что у нас будут шансы. Нужно подбодрить партнёра, верить друг в друга, играть в футбол и получать удовольствие, стремиться забить гол. Нужно было отыгрываться, мы это сделали. Считаю, что команда сегодня провела достаточно качественную игру.
Сезон покажет, останемся ли в РПЛ. После 30-го тура только всё будет известно. Как футболисты мы должны приложить к этому максимум усилий», — передаёт слова Шатова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Комментарии
- 3 апреля 2022
-
20:27
-
20:10
-
19:59
-
19:57
-
19:57
-
19:56
-
19:54
-
19:46
-
19:46
-
19:43
-
19:40
-
19:37
-
19:35
-
19:33
-
19:31
-
19:25
-
19:25
-
19:23
-
19:16
-
19:15
-
19:14
-
19:12
-
19:11
-
19:09
-
19:05
-
19:01
-
18:59
-
18:58
-
18:51
-
18:50
-
18:47
-
18:39
-
18:35
-
18:30
-
18:29
Партнерский контент