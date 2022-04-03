Шатов: «Урал» провёл качественную игру с ЦСКА

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Олег Шатов прокомментировал ничейный результат с ЦСКА (2:2) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Футбол не состоит из того, что команда играет 10 минут. Это игра от свистка до свистка. Прекрасно понимали, что у нас будут шансы. Нужно подбодрить партнёра, верить друг в друга, играть в футбол и получать удовольствие, стремиться забить гол. Нужно было отыгрываться, мы это сделали. Считаю, что команда сегодня провела достаточно качественную игру.



Сезон покажет, останемся ли в РПЛ. После 30-го тура только всё будет известно. Как футболисты мы должны приложить к этому максимум усилий», — передаёт слова Шатова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.