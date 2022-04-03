Масалитин — об игре ЦСКА: Березуцкие сами себя переиграли. Тяжёлый матч для армейцев

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о матче армейцев с «Уралом». Встреча 23-го тура РПЛ завершилась со счётом 2:2.
«Честно говоря, очень тяжёлый матч для ЦСКА. Сказался отъезд армейских легионеров в сборные. Было видно, что им не хватало свежести. В первом тайме проиграли практически всю середину поля. Во втором тайме, когда вышел Мухин, в центре стало лучше. Что в первом, что во втором тайме ЦСКА был слаб в созидании. Практически ничего не получилось создать. Мне кажется, что братья Березуцкие сами себя переиграли. «Урал» — молодцы. Очень хорошо воспользовались своими моментами. Показывали хорошую комбинационную игру впереди.
При этой игре и стечении обстоятельств результат закономерен. Повторюсь: у ЦСКА не было той лёгкости и комбинационной игры, которую армейцы показывали в первых матчах после паузы. Хорошо, что удалось спасти матч на последних минутах. К сожалению, отъезд легионеров в сборную плохо отразился на ЦСКА.
Что касается судейства, то в концовке всё было на тоненького. До этого смотрел матч «Краснодар» — «Динамо», и у меня большие вопросы по этим одиннадцатиметровым. Где было нарушение, где не было. Пускай арбитры сами определяются. Не хочется, чтобы они определяли результат матча», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 3 апреля 2022
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