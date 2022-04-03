«Тоттенхэм» забил пять голов «Ньюкаслу» в АПЛ

Сегодня, 3 апреля, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне «Тоттенхэм» принимал «Ньюкасл» в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги. Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 5:1.
Счёт в матче на 39-й минуте открыл защитник гостей Фабиан Шер. На 43-й минуте Бен Дэвис с передачи Сон Хын Мина сравнял счёт. В начале второго тайма Мэтт Доэрти (Гарри Кейн) вывел «Тоттенхэм» вперёд. Далее с передачи Деяна Кулушевски отличился Сон Хын Мин, а через несколько минут — Эмерсон. Последний мяч в матче забил Стивен Бергвейн с передачи Лукаса Моуры.
В 30 матчах чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 54 очка и занимает в турнирной таблице четвертое место. «Ньюкасл» с 31 очком идёт на 15-й позиции. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (73).
- 3 апреля 2022
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