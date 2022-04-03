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«Тоттенхэм» забил пять голов «Ньюкаслу» в АПЛ

«Тоттенхэм» забил пять голов «Ньюкаслу» в АПЛ
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Сегодня, 3 апреля, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне «Тоттенхэм» принимал «Ньюкасл» в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги. Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 5:1.

Счёт в матче на 39-й минуте открыл защитник гостей Фабиан Шер. На 43-й минуте Бен Дэвис с передачи Сон Хын Мина сравнял счёт. В начале второго тайма Мэтт Доэрти (Гарри Кейн) вывел «Тоттенхэм» вперёд. Далее с передачи Деяна Кулушевски отличился Сон Хын Мин, а через несколько минут — Эмерсон. Последний мяч в матче забил Стивен Бергвейн с передачи Лукаса Моуры.

В 30 матчах чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 54 очка и занимает в турнирной таблице четвертое место. «Ньюкасл» с 31 очком идёт на 15-й позиции. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (73).

Англия - Премьер-лига. 31-й тур
03 апреля 2022, воскресенье. 18:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
5 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Шер – 39'   1:1 Б. Дэвис – 43'   2:1 Доэрти – 48'   3:1 Мин – 54'   4:1 Эмерсон – 63'   5:1 Бергвейн – 83'
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