Ребров: почему в игре «Локомотив» — «Спартак» нельзя было подготовить газон заранее?

Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров прокомментировал поражение в игре с «Локомотивом» (0:1).
«Вчера вспомнил победную игру с «Рубином» в декабре 2016 года на нашей арене. Я могу ошибаться, но снега было даже больше, чем перед вчерашним дерби. Начиная с самого утра, мы с ребятами получали отчёты с фотографиями газона, на котором большим слоем лежал снег.
Мы были уверены: при таких погодных условиях игра не состоится. Каково же было наше удивление, когда мы приехали за полтора часа до матча и увидели чистое поле, чёткие линии, окрашенные в красный цвет! Команда спокойно провела разминку и в итоге благополучно ушла на зимний перерыв, одержав важную победу и удержав первое место в таблице. А всё потому, что руководство и работники стадиона уже за 3-4 часа до стартового свистка начали готовить газон к вечерней игре.
На этой неделе я получил сообщение на телефон с текстом: «В воскресенье ожидается рекордный снегопад за последние 50 лет». И что же мы увидели вчера? За полтора часа до игры пять человек с лопатами начинают чистить штрафные. Как оказалось, большего не планировалось. И если бы мы не обратили внимание ответственных лиц на это, в первую очередь опасаясь не за результат, а за здоровье футболистов обеих команд, то никто и не собрался бы чистить масштабнее и усерднее. Так появились лопаты, тракторы, люди для уборки.
Естественно, у меня возникает вопрос: почему нельзя было подготовить газон заранее? Почему команды должны были провести в раздевалке час в ожидании решения… Как футболист знаю, что очень непросто так нервно готовиться к дерби! Я никогда не ищу оправданий в неудачном результате. Всегда ищу причину только в себе. И текст выше не для этого. Пост к тому, что всё делать на авось, а не готовиться к очевидным событиям и их последствиям — плохая идея», — написал Ребров в своём телеграм-канале.
- 3 апреля 2022
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