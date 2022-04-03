Алексей Миранчук — лучший в топ-5 лиг по числу голевых передач после выхода на замену
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отметился результативной передачей на Мартена де Рона в матче 31-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (1:3). Это пятая голевая передача для футболиста после выхода на замену — лучший результат в топ-5 лиг Европы. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».
26-летний Миранчук в 18 матчах чемпионата Италии и Лиги чемпионов забил два гола и отдал пять результативных передач. Соглашение российского футболиста с «Аталантой» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость Миранчука оценивается порталом Transfermarkt в € 11 млн.
«Наполи» набирает 66 очков и закрепляется на второй строчке турнирной таблицы итальянской Серии А. «Аталанта» с 51 очком остаётся на седьмой позиции.
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