Алексей Миранчук — лучший в топ-5 лиг по числу голевых передач после выхода на замену

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отметился результативной передачей на Мартена де Рона в матче 31-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (1:3). Это пятая голевая передача для футболиста после выхода на замену — лучший результат в топ-5 лиг Европы. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».

26-летний Миранчук в 18 матчах чемпионата Италии и Лиги чемпионов забил два гола и отдал пять результативных передач. Соглашение российского футболиста с «Аталантой» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость Миранчука оценивается порталом Transfermarkt в € 11 млн.

«Наполи» набирает 66 очков и закрепляется на второй строчке турнирной таблицы итальянской Серии А. «Аталанта» с 51 очком остаётся на седьмой позиции.