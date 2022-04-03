«Зенит» и «Сочи» не выявили победителя в матче чемпионата России

Сегодня, 3 апреля, состоялся матч «Сочи» — «Зенит». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. Противостояние завершилось со счётом 0:0.
На 42-й минуте Малком за споры с арбитром получил жёлтую карточку. В начале второго тайма Артём Дзюба откликнулся на подачу с фланга и пробил головой — мяч пролетел над перекладиной. В конце игры у ворот питерцев прошла подача с углового, Михаил Кержаков на выходе не добрался до мяча, а Дуглас Сантос заблокировал два удара из вратарской. Команды так и не открыли счёт в игре — 0:0.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Зенит». После этой игры «Зенит» оторвался от «Динамо», идущего на втором месте, на три очка.
Санкт-петербургский «Зенит» набрал 49 очков в 23 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (39) — на четвёртом месте. В тройку лидеров также входят «Динамо» (46) и ЦСКА (43).
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогали ему ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Алексей Воронцов (Ярославль).
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