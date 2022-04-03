«Барселона» и «Севилья» огласили стартовые составы на матч чемпионата Испании

Сегодня, 3 апреля, состоится матч «Барселона» — «Севилья». Встреча 30-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ноу Камп» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жорди Альба, Жерар Пике, Рональд Араухо, Дани Алвес, Педри, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Ферран Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг, Усман Дембеле.

«Севилья»: Боно, Карим Рекик, Жюль Кунде, Диего Карлос, Хесус Навас, Жоан Жордан, Неманья Гудель, Иван Ракитич, Лукас Окампос, Эрик Ламела, Антони Марсьяль.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Севилья». «Барселона» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 54 очка. «Севилья» находится на втором месте с 57 очками. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (69). Действующий чемпион Испании — «Атлетико».