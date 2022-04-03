Сергей Семак: не тот результат, которого мы хотели добиться сегодня

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат игры с «Сочи» (0:0).

«Вязкая, тяжёлая игра, сегодня у нас было маловато остроты — медленно развивали атаки, медленно завершали моменты. Это не тот результат, которого мы хотели добиться сегодня. У нас выпали Караваев и Вендел за несколько дней до игры — игроки, которые важны с точки зрения развития атаки. Надеюсь, Вендел будет готов к следующей игре. Караваев выпал на более длительный срок. На сколько — станет известно на следующей неделе», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 49 очков в 23 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (39) — на четвёртом месте. В тройку лидеров также входят «Динамо» (46) и ЦСКА (43).