«Барселона» не оправдала ожиданий Араухо в предложенном контракте

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо не был доволен предложением клуба о продлении контракта. Об этом сообщает Sport.es.

По сведениям источника, новый этап переговоров между сторонами должен состояться на следующей неделе.

Ранее желание подписать Араухо выразили три другие английские команды. Речь идёт об «Арсенале», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».



Араухо стал игроком «Барселоны» в 2018 году. В нынешнем сезоне на счету футболиста 33 проведённых встречи, в которых он отметился четырьмя голами.

«Барселона» — «Реал». Видеобзор матча 29-го тура испанской Ла Лиги:

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