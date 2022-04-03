Радченко — о ничьей в матче «Сочи» — «Зенит»: хорошо, что теперь в чемпионате есть интрига

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал ничью команды с «Сочи» (1:1) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Было предсказуемо, что «Сочи» сыграет вторым номером. Все понимали, что «Зенит» всегда играет с позиции силы. Да и не так важно, дома или на выезде. Команде Федотова оставалось действовать на контратаках. К сожалению, «Зениту» не удалось забить, но они могли и проиграть. Ничейный результат многие прогнозировали.



Хорошо, что теперь есть интрига в чемпионате. Теперь «Зенит» наверняка понимает, что в следующих матчах нужно набирать очки. Ведь «Динамо», имея шансы на чемпионство, будет делать всё, чтобы финишировать в чемпионате на первом месте», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.