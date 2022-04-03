«Интер» установил цену за Мартинеса для «Тоттенхэма» и «Арсенала»

Миланский «Интер» не собирается расставаться с аргентинским нападающим Лаутаро Мартинесом за сумму, меньшую € 80 млн. Об этом сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, в услугах нападающего заинтересованы два лондонских клуба — «Тоттенхэм» и «Арсенал». Сам Мартинес счастлив в миланском клубе и не будет требовать трансфера в другой клуб.



24-летний Лаутаро Мартинес в 27 матчах нынешнего розыгрыша итальянской Серии А забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Также на его счету гол в восьми встречах Лиги чемпионов.

Действующее соглашение Мартинеса с итальянским клубом подходит к концу летом 2026 года. Рыночная стоимость аргентинского форварда оценивается порталом Transfermarkt в € 70 млн.