Лев Лещенко: получаю удовольствие — «Динамо» выиграло, а «Зенит» потерял очки

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал итоги 23-го тура Российской Премьер-Лиги для московской команды.

«Сколько можно говорить о чемпионской гонке? Между «Динамо» и «Зенитом» три очка, ну и что? Впереди ещё много игр, и всё может измениться. Приятно, что «Динамо» сегодня выиграло, а «Зенит» потерял очки. Я как болельщик просто получаю от этого удовольствие. Но говорить о каких-либо прогнозах ещё рано», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Напомним, московское «Динамо» обыграло «Краснодар» и набрало в турнирной таблице 46 очков. Петербургский «Зенит», сыгравший вничью на выезде с «Сочи», имеет в своём активе на три очка больше.