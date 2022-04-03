Лев Лещенко: получаю удовольствие — «Динамо» выиграло, а «Зенит» потерял очки
Поделиться
Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал итоги 23-го тура Российской Премьер-Лиги для московской команды.
«Сколько можно говорить о чемпионской гонке? Между «Динамо» и «Зенитом» три очка, ну и что? Впереди ещё много игр, и всё может измениться. Приятно, что «Динамо» сегодня выиграло, а «Зенит» потерял очки. Я как болельщик просто получаю от этого удовольствие. Но говорить о каких-либо прогнозах ещё рано», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, московское «Динамо» обыграло «Краснодар» и набрало в турнирной таблице 46 очков. Петербургский «Зенит», сыгравший вничью на выезде с «Сочи», имеет в своём активе на три очка больше.
Комментарии
- 3 апреля 2022
-
21:58
-
21:58
-
21:55
-
21:42
-
21:24
-
21:23
-
21:21
-
21:12
-
20:56
-
20:55
-
20:45
-
20:41
-
20:27
-
20:10
-
19:59
-
19:57
-
19:57
-
19:56
-
19:54
-
19:46
-
19:46
-
19:43
-
19:40
-
19:37
-
19:35
-
19:33
-
19:31
-
19:25
-
19:25
-
19:23
-
19:16
-
19:15
-
19:14
-
19:12
-
19:11
Партнерский контент