Турнирная таблица РПЛ: «Динамо» догоняет «Зенит», «Спартак» потерял шансы на чемпионство

Завершились все матчи 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. По итогам матчей тура произошли некоторые изменения в турнирной таблице.



«Зенит» сохраняет лидерство. Команда Сергея Семака сыграла вничью с «Сочи» (1:1) и набрала 49 очков. Отставание «Динамо» сократилось до трёх очков: подопечные Сандро Шварца в гостях обыграли «Краснодар» (1:0). Отпустил вперёд бело-голубых ЦСКА: армейцы поделили очки с «Уралом» (2:2) и набрали 43 очка.



Четвёртую строчку занимает «Сочи» (39), пятый — «Локомотив» (37), обыгравший в снежном дерби «Спартак» (1:0). На шестом месте находится «Краснодар» с 36 очками.

На седьмом месте расположился «Ахмат» (32), не сумевший в большинстве переиграть тульский «Арсенал» (0:0). Столько же очков у самарских «Крыльев Советов», проигравших дома «Уфе» (1:2).



«Нижний Новгород» в 23-м туре обыграл «Ростов» (2:1) и поднялся на девятую строчку (27). Такое же количество очков у московского «Спартака», но 10-е место. Красно-белые потеряли математические шансы на чемпионство. «Рубин» с 25 очками располагается на 11-й позиции, «Ростов», набравший 22 очка, — на 12-й.



Следующие команды имеют равное количество очков (21), но расположились в указанном ниже порядке из-за дополнительных показателей: «Урал», «Арсенал», «Химки», «Уфа».