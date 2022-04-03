«Арсеналу» и «Ливерпулю» придётся заплатить € 30 млн за Бремера

Защитник «Торино» Бремер не будет продан дешевле, чем за € 30 млн. Об этом итальянский клуб проинформировал лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль». Такую информацию сообщает TuttoJuve.

По сведениям источника, интерес к бразильскому центральному полузащитнику также проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Тоттенхэм» и «Бавария».

«Торино» подписал 25-летнего Бремера летом 2018 года из «Атлетико Минейро» за € 5,8 млн. Нынешняя рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 30 млн.



В 27 матчах итальянской Серии А нынешнего сезона Бремер забил три гола и отдал одну результативную передачу.



Также сообщалось, что Бремер является главной трансферной целью на летнее окно для действующего чемпиона Италии «Интера».