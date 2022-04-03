Советник Федуна Камоцци — о снегопаде на матче «Спартака»: для чемпионов нет плохих полей

Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал снегопад во время матча команды с «Локомотивом» (0:1) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Для чемпионов не существует плохих полей — таких просто нет (к сообщению Камоцци добавил видео на обзор действий Роналдо в полуфинальном матче Кубка УЕФА со «Спартаком» в 1998 году. — Прим. «Чемпионата»), — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (28) — на 10-м месте.
Начало матча «Локомотив» — «Спартак» было перенесено на один час из-за снегопада, засыпавшего поле «РЖД Арены».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 3 апреля 2022
-
23:34
-
23:18
-
23:16
-
23:11
-
23:07
-
22:48
-
22:46
-
22:33
-
22:29
-
22:27
-
22:17
-
21:58
-
21:58
-
21:55
-
21:42
-
21:24
-
21:23
-
21:21
-
21:12
-
20:56
-
20:55
-
20:45
-
20:41
-
20:27
-
20:10
-
19:59
-
19:57
-
19:57
-
19:56
-
19:54
-
19:46
-
19:46
-
19:43
-
19:40
-
19:37