Советник Федуна Камоцци — о снегопаде на матче «Спартака»: для чемпионов нет плохих полей

Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал снегопад во время матча команды с «Локомотивом» (0:1) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Для чемпионов не существует плохих полей — таких просто нет (к сообщению Камоцци добавил видео на обзор действий Роналдо в полуфинальном матче Кубка УЕФА со «Спартаком» в 1998 году. — Прим. «Чемпионата»), — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (28) — на 10-м месте.



Начало матча «Локомотив» — «Спартак» было перенесено на один час из-за снегопада, засыпавшего поле «РЖД Арены».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».