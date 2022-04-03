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Сергей Семак: до выхода на поле Юри и Сергеева нам не хватало остроты в атаке

Сергей Семак: до выхода на поле Юри и Сергеева нам не хватало остроты в атаке
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат игры с «Сочи» (0:0).

«Мы играли в четвёрке, а Сутормин просто меньше подключался, потому что здесь ширину атаки нам обеспечивал Малком. Маловато его снабжали мячами и немножко медленно перемещали мяч. Поэтому те моменты, которые должны были получаться, не получались. Нужно играть быстро, двигаться, мяч перемещать быстро, и тогда будет преимущество против команд, которые обороняются достаточно глубоко и многочисленно.

Естественно, за те 60 минут до выхода на поле Юри и Сергеева остроты нам не хватало в атаке. Мы хотели сделать это с помощью свежих игроков немножко более другого плана. У Юри были свои дела, он прилетел позже, провёл две тренировки с командой. Этого было недостаточно, чтобы выходить раньше. По движению — в этом компоненте стало немножко лучше, но качества моментов не хватало. Не хватало даже с выходом Ивана и Юри», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

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