Сергей Семак: до выхода на поле Юри и Сергеева нам не хватало остроты в атаке

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат игры с «Сочи» (0:0).
«Мы играли в четвёрке, а Сутормин просто меньше подключался, потому что здесь ширину атаки нам обеспечивал Малком. Маловато его снабжали мячами и немножко медленно перемещали мяч. Поэтому те моменты, которые должны были получаться, не получались. Нужно играть быстро, двигаться, мяч перемещать быстро, и тогда будет преимущество против команд, которые обороняются достаточно глубоко и многочисленно.
Естественно, за те 60 минут до выхода на поле Юри и Сергеева остроты нам не хватало в атаке. Мы хотели сделать это с помощью свежих игроков немножко более другого плана. У Юри были свои дела, он прилетел позже, провёл две тренировки с командой. Этого было недостаточно, чтобы выходить раньше. По движению — в этом компоненте стало немножко лучше, но качества моментов не хватало. Не хватало даже с выходом Ивана и Юри», — цитирует Семака пресс-служба клуба.
- 3 апреля 2022
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