Дуглас Сантос назвал причины потери очков «Зенитом» в матче с «Сочи»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал ничью в матче с «Сочи» (1:1) в 23-м туре РПЛ.



«Думаю, мы начали игру на низких скоростях, нам не хватало должной концентрации. Мы не должны играть так, как делали это в первом тайме. После перерыва начали действовать лучше, но этих вторых 45 минут оказалось недостаточно, чтобы забить гол. Мы должны проанализировать, что сегодня сделали не так, потому что «Зенит» в каждом матче обязан побеждать — любой другой результат расценивается как поражение. Сейчас нам нужно вернуться домой, всё взвесить и тренироваться ещё больше, чтобы в следующих играх не допускать очковых потерь.



Сочинцы играют очень организованно, они хорошо блокировали наши забросы в штрафную, плотно действовали один в один. Было очень сложно вскрывать эту плотную оборону и развивать атаки. Но во втором тайме у нас стало получаться, стали возникать опасные моменты — и впредь мы должны играть именно так, как это было сегодня после перерыва. С характером, с желанием победить и с уважением к сопернику. Это тоже очень важно», — приводит слова Дугласа Сантоса пресс-служба «Зенита».