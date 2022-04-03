Сергей Семак: потенциально Дзюба готов сыграть весь матч

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат игры с «Сочи» (0:0).

«Конечно, переламывать себя по ходу матча гораздо сложнее во втором тайме, когда цена каждой ошибки высока. Естественно, ещё раз повторюсь, в концовке у нас недостаточно было остроты. Попытались освежить заменами. Может быть, с точки зрения движения стало чуть получше, но с точки зрения моментов и качества ситуаций — она не улучшилась.

Моменты, которые у нас были, блокировались, или мы не смогли их реализовать. Всё, что мы создали, — после стандартных положений: штрафной, пара моментов у Артема Дзюбы, у Димы Чистякова. С игры было достаточно сложно создавать сегодня.

Конечно, потенциально Дзюба готов сыграть весь матч. У нас есть и Артём, и Иван. Мы можем их ротировать, давать возможность играть и одному, и другому, давать шанс помогать команде, забивать, что мы, в принципе, и делаем», — цитирует Семака пресс-служба клуба.