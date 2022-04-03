Сантос — о сокращении отрыва от «Динамо»: давление присутствует, но оно хорошее

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал сокращение отрыва команды от «Динамо» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Разрыв между командами составляет три очка.



«Давит ли психологически сокращение отрыва от «Динамо»? Давление присутствует, но это хорошее давление, оно идет на пользу. Когда на команду давит необходимость показывать результат, она играет лучше и собраннее. Так что сейчас у нас только одна мысль — в следующем туре мы обязаны сыграть лучше и обязаны победить», — рассказал Дуглас Сантос на официальном сайте команды из Санкт-Петербурга.

Напомним, в 23-м туре чемпионата России «Зенит» поделил очки с «Сочи» (0:0) в гостях. «Динамо» в гостевом матче набрало три очка с «Краснодаром» (1:0).