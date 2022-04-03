«Интер» обыграл «Ювентус» в Серии А
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Сегодня, 3 апреля, в рамках 31-го тура чемпионата Италии на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине местный «Ювентус» играл с «Интером». Встреча закончилась победой гостей с минимальным счётом 1:0.
На 45-й минуте Массимилиано Иррати не стал назначать пенальти за фол на Дензеле Думфрисе. Арбитры VAR подсказали главному судье пересмотреть решение. Одиннадцатиметровый был назначен: его реализовал турецкий полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу.
«Интер» набрал 63 очка и занимает в турнирной таблице итальянской Серии А третье место, отставая от лидирующих «Наполи» и «Милана» на три очка и имея игру в запасе. «Ювентус» с 59 очками остался на четвёртой позиции турнирной таблицы.
«Интер» является действующим победителем турнира.
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