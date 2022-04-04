Салах не ставит в приоритет игру в Испании. Он хочет остаться в АПЛ
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах планирует продолжить выступление в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что в услугах египетского нападающего заинтересована испанская «Барселона», а сам футболист не против попробовать себя в новом чемпионате.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги 29-летний Салах принял участие в 28 матчах, в которых забил 20 голов и отдал 10 результативных передач. В восьми матчах Лиги чемпионов египтянин забил восемь мячей.
Педри точным ударом из-за пределов штрафной приносит «Барселоне» победу над «Севильей»:
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