«Рома» готова предложить Мхитаряну новый контракт
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, вероятно, останется в итальянской команде на следующий сезон. Римляне готовы предложить армянскому футболисту новый контракт. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
В ближайшие дни представители итальянского клуба встретятся с Мино Райолой — агентом футболиста. Действующее соглашение Мхитаряна с «Ромой» истекает в конце нынешнего сезона. «Рома» планирует подписать соглашение с хавбеком как минимум до конца следующего сезона.
33-летний Мхитарян выступает за «Рому» с 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 36 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал семь результативных передач.
Ранее Мхитарян выступал в составе лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».
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