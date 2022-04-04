«Рома» готова предложить Мхитаряну новый контракт

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, вероятно, останется в итальянской команде на следующий сезон. Римляне готовы предложить армянскому футболисту новый контракт. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

В ближайшие дни представители итальянского клуба встретятся с Мино Райолой — агентом футболиста. Действующее соглашение Мхитаряна с «Ромой» истекает в конце нынешнего сезона. «Рома» планирует подписать соглашение с хавбеком как минимум до конца следующего сезона.

33-летний Мхитарян выступает за «Рому» с 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 36 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал семь результативных передач.



Ранее Мхитарян выступал в составе лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».