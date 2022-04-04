Агроном «Локомотива» объяснил, почему техника не очищала газон перед игрой со «Спартаком»

Главный агроном «Локомотива» Владислав Лысенко оценил состояние поля «РЖД Арены» перед игрой со «Спартаком» (1:0).
«Важно было очистить снег, не повредив газон. Любая механическая очистка поля от снега может вызвать необратимые последствия, которые способны привести к потере футбольного поля на один-два месяца. К 19:30 снегопад стал интенсивнее, и расчищенное поле засыпало за считаные минуты. Главным судьёй и делегатом было принято решение о переносе начала матча. Перед началом второго тайма, когда снег практически прекратился, работники стадиона привели поле в полный порядок», — цитирует Лысенко пресс-служба красно-зелёных.
«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (28) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (49).
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