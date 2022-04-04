Владимир Федотов: на фоне «Зенита» мы выглядели более чем достойно
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал ничейный результат в игре с «Зенитом» (0:0).
«Нам не хватило завершения, ключевой точной передачи и, конечно, гола. Надо отдать должное, нам противостоял сегодня лидер чемпионата, серьёзный соперник. Я думаю, что на таком фоне мы выглядели более чем достойно. Та самоотдача, то мастерство, которые сегодня ребята продемонстрировали, позволили нам занести очко в копилку», — цитирует наставника пресс-служба «барсов».
Санкт-петербургский «Зенит» набрал 49 очков в 23 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (39) — на четвёртом месте. В тройку лидеров также входят «Динамо» (46) и ЦСКА (43).
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