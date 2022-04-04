«Спартак» лишился математических шансов на чемпионство в этом сезоне

Московский «Спартак» лишился математических шансов на чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
3 апреля состоялся матч «Сочи» — «Зенит». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. Противостояние завершилось со счётом 0:0.
Благодаря этой ничьей санкт-петербургский «Зенит» набрал 49 очков в 23 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» после того же количества игр находится на десятом месте, заработав 27 очков. Отрыв в 22 очка за 7 туров до конца лишает красно-белых математических шансов на чемпионство в этом сезоне.
«Сочи» (39) — на четвёртом месте. В тройку лидеров также входят «Динамо» (46) и ЦСКА (43).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 4 апреля 2022
-
02:38
-
02:19
-
02:08
-
01:30
-
00:52
-
00:33
-
00:22
-
00:16
-
00:10
-
00:08
- 3 апреля 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:34
-
23:18
-
23:16
-
23:11
-
23:07
-
22:48
-
22:46
-
22:33
-
22:29
-
22:27
-
22:17
-
21:58
-
21:58
-
21:55
-
21:42
-
21:24
-
21:23
-
21:21
-
21:12
-
20:56
-
20:55
-
20:45
-
20:41