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«Спартак» лишился математических шансов на чемпионство в этом сезоне

«Спартак» лишился математических шансов на чемпионство в этом сезоне
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Московский «Спартак» лишился математических шансов на чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

3 апреля состоялся матч «Сочи» — «Зенит». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. Противостояние завершилось со счётом 0:0.

Благодаря этой ничьей санкт-петербургский «Зенит» набрал 49 очков в 23 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» после того же количества игр находится на десятом месте, заработав 27 очков. Отрыв в 22 очка за 7 туров до конца лишает красно-белых математических шансов на чемпионство в этом сезоне.

«Сочи» (39) — на четвёртом месте. В тройку лидеров также входят «Динамо» (46) и ЦСКА (43).

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