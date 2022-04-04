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Луи ван Гал рассказал подробности лечения рака

Луи ван Гал рассказал подробности лечения рака
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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал рассказал подробности лечения рака.

«В каждом периоде моего пребывания на посту главного тренера национальной команды мне приходилось уходить ночью, чтобы лечь в больницу. И игроки до сих пор об этом не знали. Они думали, что я здоров. Но… это не так», – рассказал ван Гал на телеканале RTV 4 Live.

Рассказывая о своей проблеме со здоровьем, ван Гал сообщил, что у него была довольно агрессивная форма рака, и поблагодарил персонал больницы, в которой проходил лечение.

Несмотря на болезнь, ван Галу удалось вывести свою команду на чемпионат мира в Катаре, который пройдёт с ноября по декабрь 2022 года. На групповом этапе им предстоит сыграть со сборными Эквадора, Сенегала и Катара. Ван Гал трижды возглавлял национальную команду страны и вместе с ней занял третье место на чемпионате мира 2014 года.

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