Килиан Мбаппе ответил на вопрос, останется ли он в «ПСЖ»

Французский нападающий «Пари-Сен Жермен» Килиан Мбаппе рассказал, останется ли он в клубе.



«Я ещё не принял решение в отношении своего будущего, все это знают. Думаю, есть много причин. Если бы я принял решение, я бы объявил об этом. Возможно ли, что я останусь в «ПСЖ»? Конечно», — приводит слова Мбаппе Prime Video.



Сегодня, 4 апреля, завершился матч 30-го тура чемпионата Франции между «Пари Сен-Жермен» и «Лорьяном». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Противостояние завершилось со счётом 5:1 в пользу парижан.



Счёт в игре на 12-й минуте открыл Неймар после паса Килиана Мбаппе. Затем голом отметился сам Килиан, ему ассистировал Идрисса Гейе. Во втором тайме игрок гостей Теремас Моффи сумел сократить разницу в счёте. Затем голом снова отметился Мбаппе, на 73-й минуте счёт до разгромного довёл Лионель Месси, а на последней минуте Неймар установил итоговый результат — 5:1.

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