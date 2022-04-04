Рабьо — о судействе в матче «Ювентус» — «Интер»: трудно играть в 11-ом против 12-ти

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо прокомментировал поражение команды в матче с миланским «Интером» (1:0).
Напомним, встреча 31-го тура итальянской Серии А проходила вчера, 3 апреля, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Единственный гол гостей забил полузащитник команды Хакан Чалханоглу с пенальти, который был назначен после просмотра VAR.
«Отличная игра, все молодцы! Обидно за результат, но трудно играть в 11-ом против 12-ти!», — написал Рабьо на своей странице в социальных сетях.
В турнирной таблице чемпионата Италии «Ювентус» занимает четвёртое место, набрав 59 очков. «Интер», сыграв на один матч меньше туринцев, располагается на третьей строчке с 63 баллами. В нынешнем сезоне Рабьо не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи в 37 матчах за команду во всех турнирах.
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