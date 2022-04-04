Фомин лидер по количеству забитых пенальти последних трёх сезонов, он реализовал все 13

3 апреля, в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Краснодар» встречался с московским «Динамо». Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник «Динамо» Даниил Фомин с пенальти.
По показателю реализованных пенальти он занимает первое место с сезона 2019/2020. Этот мяч стал для него 13-м, он забил все 11-метровые. Второе место занимает нападающий Зенита Артём Дзюба, за 14 матчей он реализовал 11 пенальти.
Дмитрий перешёл в «Динамо» из «Уфы» летом 2020-го. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн. В составе бело-голубых он принял участие в 55 матчах, в которых забил 17 мячей.
С 2020 года Фомин вызывается в сборную России, за которую провёл восемь встреч, в которых не сумел забить ни одного мяча.
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