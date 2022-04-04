Фердинанд считает, что Рангник не ценит Рашфорда

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что главный тренер команды Ральф Рангник не ценит нападающего Маркуса Рашфорда.



«Может, за кулисами ведутся переговоры о новом контракте, но на его месте вы бы думали: «Как я могу остаться здесь? Как я могу подписать контракт, если команда, скорее, будет играть без нападающего, чем со мной?»



Я не говорю, что он идеален. Но если бы я был Рашфордом, то считал, что тренер не ценит меня, выпуская впереди двух полузащитников.



Маркус недостаточно хорош, чтобы вытеснить Роналду или Кавани. Но когда тренер играет без нападающего, это совсем другое дело. Как плох должен быть Рашфорд на тренировках, чтобы на игру выставляли такой состав?» — поделился мнением Фердинанд на своём ютуб-канале.

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