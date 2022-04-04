Ван Гал болен раком, ничья между «Зенитом» и «Сочи». Главное к утру

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал болен раком, «Зенит» и «Сочи» не выявили победителя в матче 23-го тура РПЛ, Карлос Алькарас стал стал победителем «Мастерса» в Майами. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал болен раком.
2. «Зенит» и «Сочи» не выявили победителя в матче чемпионата России.
3. 18-летний Алькарас обыграл Рууда и стал победителем «Мастерса» в Майами.
4. Гогличидзе: на мне был 100% пенальти, но судья сказал, что касания недостаточно. Нет слов.
5. Турнирная таблица РПЛ: «Динамо» догоняет «Зенит», «Спартак» потерял шансы на чемпионство.
6. Голевые Овечкина и Кузнецова не помогли «Вашингтону» обыграть «Миннесоту».
7. «Барселона» обыграла «Севилью» благодаря голу Педри и поднялась на второе место.
8. «Интер» обыграл «Ювентус» в Серии А.
9. Овечкин обогнал Курри в гонке бомбардиров за всю историю НХЛ.
10. Акинфеев спорил с судьёй, Языджи спасал армейцев в конце матча. Фото ничьей ЦСКА и «Урала».
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