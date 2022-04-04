Ван Гал болен раком, ничья между «Зенитом» и «Сочи». Главное к утру

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал болен раком, «Зенит» и «Сочи» не выявили победителя в матче 23-го тура РПЛ, Карлос Алькарас стал стал победителем «Мастерса» в Майами. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал болен раком.

2. «Зенит» и «Сочи» не выявили победителя в матче чемпионата России.

3. 18-летний Алькарас обыграл Рууда и стал победителем «Мастерса» в Майами.

4. Гогличидзе: на мне был 100% пенальти, но судья сказал, что касания недостаточно. Нет слов.

5. Турнирная таблица РПЛ: «Динамо» догоняет «Зенит», «Спартак» потерял шансы на чемпионство.

6. Голевые Овечкина и Кузнецова не помогли «Вашингтону» обыграть «Миннесоту».

7. «Барселона» обыграла «Севилью» благодаря голу Педри и поднялась на второе место.

8. «Интер» обыграл «Ювентус» в Серии А.

9. Овечкин обогнал Курри в гонке бомбардиров за всю историю НХЛ.

10. Акинфеев спорил с судьёй, Языджи спасал армейцев в конце матча. Фото ничьей ЦСКА и «Урала».