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Конте — о Кейне: если такой игрок, как он, в вашей команде, это делает вас сильнее

Конте — о Кейне: если такой игрок, как он, в вашей команде, это делает вас сильнее
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте высказался об игре нападающего «шпор» Гарри Кейна в матче с «Ньюкаслом» (5:1) в рамках 31-го тура АПЛ.

«Он был большим примером для своих товарищей по команде. Когда они видят, как он играет, они наверняка должны показать желание продолжить очень усердно работать в матчах и на тренировках. По этой причине я хочу сказать ему спасибо, потому что он большой пример для всех. И я надеюсь, это доставляет ему удовольствие.

Теперь ему нравится играть в такой вид футбола, и мы должны стараться продолжать работать над этим вместе, потому что я вижу много игроков, которые показывают свой прогресс. Каждый игрок прогрессирует, и по этой причине «Тоттенхэм» поднимается выше в турнирной таблице.

Его выступление было потрясающим. Если такой игрок, как он, в вашей команде, это делает вас сильнее», — цитирует Конте Sky Sports.

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