Симоне Индзаги прокомментировал победу «Интера» в матче с «Ювентусом»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался после победы в матче 31-го тура Серии А с «Ювентусом» (1:0).

«Для нас это важный шаг. Мы преследуем «Милан» и «Наполи», мы знаем, что в последнее время потеряли немало очков, но постараемся набрать максимум очков в последних восьми матчах.



В матче с «Ювентусом» не чувствовалось колоссального давления, потому что, честно говоря, на данном этапе «Интер» выглядит лучше, чем я ожидал. Это касается результатов, игры и трофеев. В последнее время нам не хватало некоторых важных игроков. Кроме того, некоторых из них сватают в другие клубы.

Я помню, что люди говорили в начале сезона. Также помню, что «Интер» не выигрывал на поле «Ювентуса» 11 лет. Тем не менее сегодняшняя победу — это лишь ступенька на пути к цели. Я прекрасно помню, что люди говорили не так давно», — приводит слова Индзаги Football Italia.