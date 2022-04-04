Симоне Индзаги прокомментировал победу «Интера» в матче с «Ювентусом»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался после победы в матче 31-го тура Серии А с «Ювентусом» (1:0).
«Для нас это важный шаг. Мы преследуем «Милан» и «Наполи», мы знаем, что в последнее время потеряли немало очков, но постараемся набрать максимум очков в последних восьми матчах.
В матче с «Ювентусом» не чувствовалось колоссального давления, потому что, честно говоря, на данном этапе «Интер» выглядит лучше, чем я ожидал. Это касается результатов, игры и трофеев. В последнее время нам не хватало некоторых важных игроков. Кроме того, некоторых из них сватают в другие клубы.
Я помню, что люди говорили в начале сезона. Также помню, что «Интер» не выигрывал на поле «Ювентуса» 11 лет. Тем не менее сегодняшняя победу — это лишь ступенька на пути к цели. Я прекрасно помню, что люди говорили не так давно», — приводит слова Индзаги Football Italia.
- 4 апреля 2022
-
09:51
-
09:38
-
09:35
-
09:31
-
08:53
-
08:43
-
08:30
-
08:27
-
07:59
-
07:45
-
07:39
-
07:25
-
06:28
-
06:17
-
05:36
-
05:24
-
04:01
-
03:40
-
03:29
-
03:03
-
02:38
-
02:19
-
02:08
-
01:30
-
00:52
-
00:33
-
00:22
-
00:16
-
00:10
-
00:08
- 3 апреля 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:34
-
23:18
-
23:16