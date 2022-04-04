Конте высказался об игре «Тоттенхэма» в последних матчах

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал игру своих подопечных после победы в матче с «Ньюкаслом» (5:1) в 31-м туре АПЛ.

«Я вижу большие улучшения во многих аспектах. Технические и тактические аспекты, менталитет. Это очень важно для игроков. Я нашёл группу игроков, которые очень уважают меня. Думаю, они отдают мне должное за мои прошлые тренерские успехи, но теперь они понимают, что это правильный путь, и они доверяют мне, а я доверяю им.

Мы очень хорошо знаем, что в этой гонке есть другие команды, которые могут в данный момент иметь преимущество. «Арсеналу» предстоит сыграть две игры. Не забывайте про «Манчестер Юнайтед». Не забывайте, что «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон» проводят фантастический сезон. Эта лига очень сложная, и я счастлив, потому что тяжёлая работа окупается», — приводит слова Конте SkySports.