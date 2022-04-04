Невилл — об «Арсенале»: для них даже лучше, если они финишируют четвёртыми

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о турнирных перспективах лондонского «Арсенала» в оставшихся турах АПЛ.
«Мне очень нравится Микель Артета. Думаю, что он блестящий тренер. Думаю, что команда фантастическая с точки зрения наличия молодых игроков, которые у них есть. Если они финишируют четвёртыми, это в каком-то смысле даже лучше.
Но интересно, когда вы находитесь в тренировочном цикле клуба, и вы подавляете амбиции и имеете значительный период неудач, тогда вы действительно счастливы финишировать четвёртыми. Микель Артета — блестящий тренер. Мне нравится, что мы видим команду, из которой он выжимает максимум — я точно вижу, как он хочет играть, мы все можем это увидеть.
У вас есть Пеп Гвардиола с «Манчестер Сити», Юрген Клопп c «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед», «Челси» — куда деваться «Арсеналу»? Они не смогут конкурировать с ними», — приводит слова Невилла SkySports.
- 4 апреля 2022
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