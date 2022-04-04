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Рой Кин: следующий месяц будет решающим для «Арсенала»

Рой Кин: следующий месяц будет решающим для «Арсенала»
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о турнирных перспективах лондонского «Арсенал» на заключительном отрезке АПЛ.

«Следующие месяц или два будут жизненно важными для «Арсенала». Результат мы увидим в конце сезона, как бы их ни хвалили сейчас, если они финишируют пятыми или шестыми, это, вероятно, будет разочарованием для «Арсенала». Несмотря на все аплодисменты, это решающий момент.

Взглянем на таблицу в конце сезона, и если «Арсенал» финиширует шестым, я не думаю, что болельщики «Арсенала» скажут, что это отличный проект и что они поддерживают его. Это будет ещё одно разочарование», — приводит слова Кина SkySports.

«Арсенал» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 54 очка.

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