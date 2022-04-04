Сергеев — о матче с «Сочи»: как можно быть довольным ничьей, если хотим стать первыми

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал ничью санкт-петербургской команды в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:0).

«0:0 сегодня сыграли, не получилось победить, но впереди семь матчей, будем налаживать игру и побеждать, потому что нужно только первое место, приедем в Петербург, разберём игру. С какой установкой выходил на замену? Нужно было забить и добавить скоростей. Да, у нас не получалось в атаке, но всё равно надо было забивать и побеждать, это упущенная победа.

Доволен ли ничьей, потому что в конце Дуглас Сантос спас от гола? Как можно быть довольным ничьей, если играем только на победу, хотим стать первыми», — цитирует Сергеева ТАСС.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 49 очков в 23 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (39) — на четвёртом месте. В тройку лидеров также входят «Динамо» (46) и ЦСКА (43).