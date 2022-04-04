«Крылья Советов» не смогут принять «Локомотив» на домашнем стадионе

В матче 30-го тура РПЛ, который состоится 21 мая, «Крылья Советов» не смогут принять московский «Локомотив» на домашнем стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Игра чемпионата России по футболу пройдёт на стадионе «Металлург», который являлся для «Крыльев» основным до открытия современной арены к ЧМ-2018.

Перенос матча связан с проведением Всероссийского фестиваля «Студенческая весна», который пройдёт в Самаре с 18 по 24 мая. Именно на «Солидарность Арене» состоится церемония открытия «Студвесны» 18 мая. А стадион «Металлург» уже готовят к матчу «Крыльев» с «Локомотивом».

«Стадион удастся подготовить, работы идут в обычном режиме. Ждём, когда сойдёт снег – будем убираться, менять непригодные сиденья, закупили новые. Будем менять газон на новый искусственный, но это и так было в планах. Устраним замечания, которые были нам сделаны. Ничего глобального и серьёзного там нет, на данный момент всё идёт по плану, проведение матча 21 мая планируется на «Металлурге», – цитирует директора Фонда поддержки и развития футбола Самарской области Сергея Марушко Metaratings.ru.

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