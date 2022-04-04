Александр Мостовой: разговоры о «Сочи» как о фарм-клубе «Зенита» надо забыть

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о результатах матчей 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

«Сочи» — молодцы! Разговоры о том, что это фарм-клуб «Зенита», надо забыть. Вчера и «Зенит», и ЦСКА потеряли очки. «Динамо», в принципе, тоже должно было потерять, пенальти, конечно, спорный был. Ещё после первого тура этой части сезона я говорил, что «Динамо» будет бороться, так же, как и ЦСКА. Первые три клуба до конца чемпионата будут создавать интригу», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, по итогам 23 туров РПЛ «Зенит» сохраняет лидерство. Команда Сергея Семака сыграла вничью с «Сочи» (1:1) и набрала 49 очков. Отставание «Динамо» сократилось до трёх очков: подопечные Сандро Шварца в гостях обыграли «Краснодар» (1:0). Отпустил вперёд бело-голубых ЦСКА, занимающий третье место: армейцы поделили очки с «Уралом» (2:2) и набрали 43 очка.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».