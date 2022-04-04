Александр Мостовой: разговоры о «Сочи» как о фарм-клубе «Зенита» надо забыть

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о результатах матчей 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
«Сочи» — молодцы! Разговоры о том, что это фарм-клуб «Зенита», надо забыть. Вчера и «Зенит», и ЦСКА потеряли очки. «Динамо», в принципе, тоже должно было потерять, пенальти, конечно, спорный был. Ещё после первого тура этой части сезона я говорил, что «Динамо» будет бороться, так же, как и ЦСКА. Первые три клуба до конца чемпионата будут создавать интригу», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, по итогам 23 туров РПЛ «Зенит» сохраняет лидерство. Команда Сергея Семака сыграла вничью с «Сочи» (1:1) и набрала 49 очков. Отставание «Динамо» сократилось до трёх очков: подопечные Сандро Шварца в гостях обыграли «Краснодар» (1:0). Отпустил вперёд бело-голубых ЦСКА, занимающий третье место: армейцы поделили очки с «Уралом» (2:2) и набрали 43 очка.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 4 апреля 2022
-
11:45
-
11:43
-
11:35
-
11:30
-
11:26
-
11:24
-
11:24
-
11:19
-
11:11
-
10:54
-
10:51
-
10:37
-
10:30
-
10:26
-
10:23
-
09:51
-
09:38
-
09:35
-
09:31
-
08:53
-
08:43
-
08:30
-
08:27
-
07:59
-
07:45
-
07:39
-
07:25
-
06:28
-
06:17
-
05:36
-
05:24
-
04:01
-
03:40
-
03:29
-
03:03