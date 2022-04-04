Нобоа: иностранные футболисты должны остаться в «Сочи» до конца сезона

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался после ничьей с «Зенитом» (0:0) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мы чувствуем удобство и комфорт здесь, генеральный директор разговаривает с нами. Чувствуем себя здесь хорошо, поэтому остаёмся. Есть понимание, что все останутся до конца сезона? Думаю, что да, 100%. Сегодня мы разговаривали, никто не хочет уйти.

Были моменты в сторону обеих команд, но мы набрали очко, это важно для нас. Самый опасный момент, думаю, был во втором тайме, когда защитник «Зенита» Дуглас Сантос выбил мяч из ворот. Конечно, успели пообщаться с игроками «Зенита», можно сказать, это моя вторая семья. Мы были на третьем месте, стали ниже, я пропускал матчи. Но мы будем бороться до конца, хотим остаться в зоне еврокубков, посмотрим, что будет в конце чемпионата», — приводит слова Нобоа ТАСС.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 49 очков в 23 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (39) — на четвёртом месте. В тройку лидеров также входят «Динамо» (46) и ЦСКА (43).