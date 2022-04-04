Мелкадзе: у меня нет радости, что «Спартак» на 10-м месте

Полузащитник «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал, что факт нахождения московского «Спартака» на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ не приносит ему радости.
«После перехода в «Сочи» из «Спартака» у меня появилась уверенность? Уверенность давно появилась, просто в «Спартаке» я толком не играл, мне не давали два матча по 90 минут сыграть. Как в «Тамбове» начал играть, так и уверенность, и голы появились, так же, как после выступления в «Ахмате».
Есть ли удовлетворение или радость от того, что я с «Сочи» на четвёртом месте, а «Спартак» — на 10-м? У меня никакой радости нет, потому что я болею за ребят, за коллектив, с которым мы вместе вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Никакой радости у меня не может быть, когда «Спартак» находится на 10-м месте. Рад, что «Сочи» на четвёртом и я в «Сочи», а в том, что «Спартак» на 10-м, для меня не может быть радости», — приводит слова Мелкадзе ТАСС.
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