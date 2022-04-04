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Рангник — о перестройке в «МЮ»: нужно понимание, куда двигаться и с какими игроками

Рангник — о перестройке в «МЮ»: нужно понимание, куда двигаться и с какими игроками
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал необходимость перестройки в клубе.

«И «Манчестер Сити», и «Ливерпуль» были созданы и набраны в течение пяти или шести лет, и все они исходили из того, как тренеры хотят играть. Я сказал правлению, что это то, что должно произойти.

Нужно принимать правильные решения и определять, куда вы хотите двигаться — какие игроки, какой главный тренер для этого нужны — и затем в каждом трансферном окне пытаться добиться наилучшего результата.

Это возможно. Это не ракетостроение. Это нужно сделать, и если это произойдёт, то не обязательно три или четыре года, может быть, два или три трансферных окна, тогда ситуация может быть другой», — цитирует Рангника ESPN.

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