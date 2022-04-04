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Потенциальные покупатели «Челси» опубликовали список обещаний в случае покупки клуба

Потенциальные покупатели «Челси» опубликовали список обещаний в случае покупки клуба
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Семья Рикеттс, входящая в шорт-лист потенциальных покупателей лондонского «Челси», опубликовала список обещаний, если выиграет тендер на покупку клуба.

В этот список входят возможность реконструкции «Стэмфорд Бридж» и неучастие клуба с Европейской Суперлиге.

Рикеттс, владеющие клубом МЛБ «Чикаго Кабс», были включены в шорт-лист на покупку западного лондонского клуба, но попали под давление со стороны фонда болельщиков «Челси», который заявил, что 77% его членов не поддерживают их предложение.

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд). 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.

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