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Пятый голевой пас Миранчука за сезон — в видеообзоре матча «Аталанта» — «Наполи»

Пятый голевой пас Миранчука за сезон — в видеообзоре матча «Аталанта» — «Наполи»
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3 апреля на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия) состоялся матч 31-го тура Серии А «Аталанта» — «Наполи». Игра завершилась победой неаполитанцев со счётом 3:1. Единственный гол хозяев был забит при непосредственном участии российского полузащитника Алексея Миранчука, который отдал результативную передачу на Мартена де Рона.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

Отметим, это пятая голевая передача для Миранчука после выхода на замену — лучший результат в топ-чемпионатах Европы.

26-летний Миранчук в 18 матчах чемпионата Италии и Лиги чемпионов забил два гола и отдал пять результативных передач. Соглашение российского футболиста с «Аталантой» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость Миранчука оценивается интернет-порталом Transfermarkt в € 11 млн.

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