Пятый голевой пас Миранчука за сезон — в видеообзоре матча «Аталанта» — «Наполи»

3 апреля на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия) состоялся матч 31-го тура Серии А «Аталанта» — «Наполи». Игра завершилась победой неаполитанцев со счётом 3:1. Единственный гол хозяев был забит при непосредственном участии российского полузащитника Алексея Миранчука, который отдал результативную передачу на Мартена де Рона.

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Отметим, это пятая голевая передача для Миранчука после выхода на замену — лучший результат в топ-чемпионатах Европы.

26-летний Миранчук в 18 матчах чемпионата Италии и Лиги чемпионов забил два гола и отдал пять результативных передач. Соглашение российского футболиста с «Аталантой» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость Миранчука оценивается интернет-порталом Transfermarkt в € 11 млн.

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