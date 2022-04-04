Юрий Сёмин: ни в коем случае нельзя говорить, что «Зенит» уже чемпион
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Известный тренер Юрий Сёмин призвал верить в интригу чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге сезона-2021/2022.
«Чемпионская гонка только начинается. Ещё будет много интересных матчей. Ни в коем случае нельзя говорить, что «Зенит» уже чемпион», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, по итогам 23-го тура РПЛ «Зенит» сохраняет лидерство. Команда Сергея Семака сыграла вничью с «Сочи» (0:0) и набрала 49 очков. Отставание «Динамо» сократилось до трёх очков: подопечные Сандро Шварца в гостях обыграли «Краснодар» (1:0). Отпустил вперёд бело-голубых ЦСКА: армейцы поделили очки с «Уралом» (2:2) и набрали 43 очка.
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