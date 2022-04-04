Мелкадзе: финишировать в тройке — неплохой результат для «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Георгий Мелкадзе заявил, что место в тройке лучших команд Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 будет неплохим результатом для сочинцев.
«С чем связан скомканный старт после возобновления сезона? Ни с чем не связан, бывают такие отрезки в карьере. Это нужно преодолеть и становиться только сильнее. Задача быть в тройке? Я лично не слышал ни про какие задачи, но считаю, что остаться в тройке будет неплохим результатом для «Сочи», — приводит слова Мелкадзе ТАСС.
Напомним, сейчас «Сочи» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 23 матчах. Возглавляет таблицу «Зенит» (49). На втором месте – «Динамо» (46). Замыкает тройку лидеров ЦСКА (43).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 4 апреля 2022
-
14:40
-
14:36
-
14:35
-
14:30
-
14:21
-
14:16
-
14:01
-
13:59
-
13:53
-
13:39
-
13:29
-
13:14
-
12:59
-
12:46
-
12:37
-
12:17
-
12:07
-
11:57
-
11:45
-
11:43
-
11:35
-
11:30
-
11:26
-
11:24
-
11:24
-
11:19
-
11:11
-
10:54
-
10:51
-
10:37
-
10:30
-
10:26
-
10:23
-
09:51
-
09:38