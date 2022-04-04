Мелкадзе: финишировать в тройке — неплохой результат для «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Георгий Мелкадзе заявил, что место в тройке лучших команд Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 будет неплохим результатом для сочинцев.

«С чем связан скомканный старт после возобновления сезона? Ни с чем не связан, бывают такие отрезки в карьере. Это нужно преодолеть и становиться только сильнее. Задача быть в тройке? Я лично не слышал ни про какие задачи, но считаю, что остаться в тройке будет неплохим результатом для «Сочи», — приводит слова Мелкадзе ТАСС.

Напомним, сейчас «Сочи» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 23 матчах. Возглавляет таблицу «Зенит» (49). На втором месте – «Динамо» (46). Замыкает тройку лидеров ЦСКА (43).

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