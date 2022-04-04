Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о перспективах «Арсенала» вернуться в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона АПЛ.
«Игры, оставшиеся до конца сезона, очень важны для Артеты и «Арсенала». Причина, по которой «Арсенал» находится в таком положении, заключается в том, что они не выступали в еврокубках в этом сезоне. Даже если они не попадут в Лигу чемпионов, они, вероятно, будут играть в Лиге Европы, и это будет большой проблемой с точки зрения возвращения в топ-4 в АПЛ.
Это возможность для «Арсенала», которую они должны использовать. «Арсеналу» нужно стать четвёртым. Если «Арсеналу» удастся вернуться в еврокубки, следующей задачей станет борьба за титул АПЛ с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Челси». Им нужен хороший центральный нападающий, который сможет поднять их на новый уровень. Возможно, центральный полузащитник тоже. Вот почему крайне важно, чтобы они попали в Лигу чемпионов с точки зрения доходов», – цитирует Каррагера Skysports.
- 4 апреля 2022
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