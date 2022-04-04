Объявлена символическая сборная 23-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Лучшими футболистами тура с одинаковой оценкой (8,1) стали игроки московского «Динамо» — полузащитник Себастьян Шиманьски и защитник Фабиан Бальбуэна. Также стоит отметить, что в команду недели попал 18-летний голкипер «Локомотива» Даниил Худяков.

Сборная 23-го тура РПЛ: Даниил Худяков («Локомотив»), Мирослав Богосавац («Ахмат»), Дуглас Сантос («Зенит»), Фабиан Бальбуэна («Динамо»), Дмитрий Живоглядов («Локомотив»), Резиуан Мирзов («Химки»), Леон Мусаев («Рубин»), Себастьян Шиманьски («Динамо»), Арсен Захарян («Динамо»), Эрик Бикфалви («Урал»), Ричи Эннин («Нижний Новгород»).

Напомним, по итогам 23 туров РПЛ лидерство сохраняет «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 49 очков. На втором месте – московское «Динамо» (46). Замыкает тройку лидеров ЦСКА (43).

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